Цена газа для Украины превысила 700 долларов, за год голубое топливо подорожало в 4 раза

Цена газа для Украины превысила 700 долларов, за год голубое топливо подорожало в 4 раза

В октябре импортный газ подорожал сразу на 26%.

В ноябре стоимость импортного газа для Украины выросла на 6,6% и в среднем составляет $730,66 (19 тыс. 261,65 грн.) за тысячу кубометров.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики в понедельник, 6 декабря.

При этом в октябре импортный газ подорожал сразу на 26%.

В годовом исчислении цена на газ выросла в четыре раза — с $182,5 за тысячу кубометров в ноябре прошлого года.

Напомним:

23 ноября после введения санкций США, направленных против российского газопровода "Северный поток-2", стоимость европейских фьючерсов на природный газ снова возросла, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров.

Новости Украины: Юрий Витренко заявил, что государство может обеспечить себя недорогим газом

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.