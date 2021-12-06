Цена газа для Украины превысила 700 долларов, за год голубое топливо подорожало в 4 раза

В октябре импортный газ подорожал сразу на 26%.
В ноябре стоимость импортного газа для Украины выросла на 6,6% и в среднем составляет $730,66 (19 тыс. 261,65 грн.) за тысячу кубометров.
Об этом сообщается на сайте Министерства экономики в понедельник, 6 декабря.
При этом в октябре импортный газ подорожал сразу на 26%.
В годовом исчислении цена на газ выросла в четыре раза — с $182,5 за тысячу кубометров в ноябре прошлого года.
Напомним:
23 ноября после введения санкций США, направленных против российского газопровода "Северный поток-2", стоимость европейских фьючерсов на природный газ снова возросла, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров.
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