Цена газа поставщика "последней надежды" выросла до 47 гривен: коснется ли подорожание клиентов ПОН

Услугами поставщика "последней надежды" пользуется более 600 тысяч украинцев.

НАК "Нефтегаз Украины", выполняющая функции поставщика "последней надежды" (ПОН), установила на 2 декабря 2021 года цену на газ для населения в размере 46,7 гривен за кубометр.

Об этом идет речь на сайте компании.

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Однако, отметим, скорее всего, подорожание не коснется потребителей ПОН благодаря принятому закону "О введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии".

Ранее НАК "Нефтегаз Украины" предложила автоматически перевести всех клиентов на годовой тарифный план, стоимость газа составляет 7,96 гривен. "Нафтогаз Украины" уже обратилась к регулятору НКРЭКУ по подключению всех бытовых клиентов в ПОН на условия годового тарифного плана. Компания ожидает положительное решение регулятора.

Отметим, по состоянию на 3 декабря газ от поставщика "последней надежды" получают более 600 тысяч потребителей, проживающих в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Одесской и Луганской областях, в городе Кременец, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, городе Шепетовка Хмельницкой области.

Напомним, в октябре газораспределительные компании опубликовали на своих сайтах проекты тарифов на 2022 год, в которых предлагается поднять цены на услугу по распределению газа от 30% до более чем в 4 раза. Компании предлагали, чтобы средний тариф на раздел по стране вырос с нынешних 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м. Впоследствии НКРЭКУ отметила, что утверждает не желаемые тарифы и не намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы, отвечающие интересам всех участников рынка природного газа и потребителей.

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