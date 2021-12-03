Цена газа поставщика "последней надежды" выросла до 47 гривен: коснется ли подорожание клиентов ПОН

Услугами поставщика "последней надежды" пользуется более 600 тысяч украинцев.
НАК "Нефтегаз Украины", выполняющая функции поставщика "последней надежды" (ПОН), установила на 2 декабря 2021 года цену на газ для населения в размере 46,7 гривен за кубометр.
Об этом идет речь на сайте компании.
Однако, отметим, скорее всего, подорожание не коснется потребителей ПОН благодаря принятому закону "О введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии".
Ранее НАК "Нефтегаз Украины" предложила автоматически перевести всех клиентов на годовой тарифный план, стоимость газа составляет 7,96 гривен. "Нафтогаз Украины" уже обратилась к регулятору НКРЭКУ по подключению всех бытовых клиентов в ПОН на условия годового тарифного плана. Компания ожидает положительное решение регулятора.
Отметим, по состоянию на 3 декабря газ от поставщика "последней надежды" получают более 600 тысяч потребителей, проживающих в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Одесской и Луганской областях, в городе Кременец, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, городе Шепетовка Хмельницкой области.
Напомним, в октябре газораспределительные компании опубликовали на своих сайтах проекты тарифов на 2022 год, в которых предлагается поднять цены на услугу по распределению газа от 30% до более чем в 4 раза. Компании предлагали, чтобы средний тариф на раздел по стране вырос с нынешних 1,44 грн за куб. м до 4,14 за куб. м. Впоследствии НКРЭКУ отметила, что утверждает не желаемые тарифы и не намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы, отвечающие интересам всех участников рынка природного газа и потребителей.
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