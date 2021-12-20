Цена газа в Европе снова стремительно растет: она уже превысила 1 900 долларов за тысячу кубов

Цена газа в Европе снова стремительно растет: она уже превысила 1 900 долларов за тысячу кубов

Рост цены происходит на фоне невыполнения "Газпромом" обещания по увеличению объемов закачанного газа в европейские хранилища.

Поставки российского природного газа в Германию по газопроводу "Ямал-Европа" снова снизились 19 декабря после кратковременного повышения по сравнению с субботними уровнями. Это, а также приближение похолодания повлекло за собой рост цен на газ в Европе.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", спотовая цена газа в Европе утром 20 декабря взлетела до более чем $1900 за тысячу кубометров.

Так, цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла EUR 148,87 за МВт/час, то есть $1 921 за тысячу кубометров. С конца прошлой недели "Газпром" сократил и без того скромное бронирование газопровода "Ямал-Европа".

Вдобавок, на этой неделе в Европе и России ожидается серьезное снижение температуры воздуха.

Напомним, самый высокий показатель в этом году был 5 октября, когда цена на голубое топливо в Европе достигла 160 евро за МВт-час (около 2 000 долларов за тысячу кубометров). Рост стоимости связывают с заявлением МИД Германии, которое поставило под сомнение скорый запуск российского газопровода "Северный поток-2". Кроме того, "Газпром" не выполнил обещания об увеличении объемов газа для закачки в европейские хранилища, которые сейчас заполнены на 60%.

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