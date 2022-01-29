Цена на газ для населения: украинские поставщики опубликовали тарифы на февраль

Цена на газ для населения: украинские поставщики опубликовали тарифы на февраль

Цены будут колебаться от 7,70 до 11,99 грн за кубометр.

Газоснабжающие компании опубликовали месячные тарифы на газ в феврале 2022 года.

Об этом сообщается на сайте "ГазПравда".

Отмечается, что по сравнению с январем одна компания снизила свою годовую цену — с 8,10 до 7,70 грн за куб. Остальные поставщики свои годовые предложения не изменили. Большинство, а именно 38 компаний установили цены ниже 8 грн за кубометр.

Так, самое выгодное годовое предложение, по сравнению с январем, предложила компания "ЭРУ Людям", которая снизила цену до 7,70 грн за куб. м. Компания "Энерджи Трейд Групп" (ETG.UA) установила цену 7,79 грн за кубометр. Дальше следуют компании: Neogas с ценой 7,80 грн за куб. м, "Трейд КП Луцкводоканал" – 7,88 грн за куб. м, "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" – 7,89 грн за куб. м, "Топливэнерго" — 7,90 грн за куб. м, "Энергогарантия" – 7,95 грн за куб. м.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" не изменила свой годовой тариф, предложив 7,96 грн за кубометр. Такую же цену обнародовали "Газпостачсервис" и "Тернопольоблгазсбыт".

Остальные компании имеют ценники от 7,98 до 11,99 грн за кубометр.

Стоит отметить, что с 1 мая 2021 года все бытовые потребители газа были автоматически переведены на фиксированный годовой тариф, который будет действовать до 30 апреля 2022 года, и который можно менять только в сторону снижения.

Напомним, в видеообращении 10 ноября президент Владимир Зеленский заверил, что до конца отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на коммунальные услуги в Украине не будут меняться.

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