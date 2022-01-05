Цена на газ: поставщики опубликовали тарифы для населения в январе

Цены будут колебаться от 7,79 до 11,99 грн за кубометр.
Газоснабжающие компании опубликовали месячные тарифы на газ в январе 2022 года.
Об этом сообщается на сайте "ГазПравда".
Отмечается, что с началом 2022 года газ для бытовых потребителей не подорожает.До конца апреля будут действовать текущие годовые базовые предложения. Газоснабжающие компании традиционно пересматривают их раз в месяц, однако по условиям контрактов менять их могут лишь в сторону снижения.
Так, в январе тариф снизил только один поставщик – "Херсонская областная энергоснабжающая компания". В предыдущие месяцы она давала самую высокую цену в рейтинге (13,5 грн за куб). Теперь за кубометр просит 9,98 грн.
Остальные компании оставили ценники неизменными. Поэтому стоимость газа в январе 2022 года, в зависимости от поставщика, будет колебаться от 7,79 до 11,99 грн за кубометр (это теперь максимальная цена).
Сразу 36 газоснабжающих компаний установили цены ниже 8 грн за кубометр. Самые низкие цены предложили несколько компаний. В частности, компания "Энерджи Трейд Групп" (ETG.UA) - 7,79 грн за кубометр, а Neogas – 7,80 грн за куб. м. Далее идут "Эвода Трейд" КП "Луцкводоканал" - 7,88 грн за куб. м, "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" - 7,89 грн за куб. м, "Топливэнерго" - 7,90 грн за куб. м, "Энергогарантия" - 7,95 грн за куб. м.
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предложила 7,96 грн за кубометр, равно как и "Газпостачсервис" и "Тернопольоблгаз Сбыт".
Остальные компании имеют ценники от 7,98 до 11,99 грн за кубометр.
Стоит отметить, что с 1 мая 2021 года все бытовые потребители газа были автоматически переведены на фиксированный годовой тариф, который будет действовать до 30 апреля 2022, и который можно изменять только в сторону снижения.
Напомним, в видеообращении 10 ноября президент Владимир Зеленский заверил, что до конца отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на коммунальные услуги в Украине изменяться не будут.
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