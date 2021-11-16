Цена на газ в Европе мгновенно взлетела после приостановки Германией сертификации "Северного потока-2"

Цена на газ в Европе мгновенно взлетела после приостановки Германией сертификации "Северного потока-2"

Цена начала расти еще после того, как "Газпром" отказался использовать газопровод "Ямал-Европа".

Впервые с 26 октября спотовая цена газа в Европе взлетела до $1046 за 1 тыс. кубометров. Это произошло после приостановки сертификации "Северного потока-2" немецким регулятором.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

После отказа "Газпрома" от бронирования газопровода "Ямал-Европа" на декабрь цена начала расти. Такие темпы держатся уже второй день.

В то же время, российская компания теоретически сохраняет возможность использования газопровода и бронирования мощности на краткосрочных аукционах.

Сегодня цена декабрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 88,9 евро за МВт-час, то есть 1046 долларов за 1 тыс. кубометров.

Напомним, сегодня, 16 ноября, Германия приостановила процесс сертификации "Северного потока-2".

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