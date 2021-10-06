Цена на газ в Европе продолжает расти: новый абсолютный рекорд — 1600 долларов

Цены на газ бьют рекордные показатели.

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы вновь установила рекорд. 6 октября она впервые за всю историю превысила 1600 долларов за тысячу кубометров.

По данным Лондонской биржи ICE, в ходе торгов стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах, после открытия сегодняшних торгов, сначала вышла на 1559 долларов за тысячу кубов, или 130 евро за МВт ч. (В 09:10 по киевскому времени). После чего цена резко с росла до 1606 долларов за тысячу кубометров газа.

Отметим, что 5 октября ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах торговался по цене $ 1427 за 1000 кубометров.

В минувшую субботу, 2 октября, цена газа достигла отметки 1200 долларов за тысячу кубов, что в то время было рекордом. На этом фоне растут акции "Газпрома". В ходе торгов на Мосбирже они подорожали на + 1,87%.

Напомним, накануне "Газпром" начал заполнять газом первую нитку газопровода "Северный поток-2".

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