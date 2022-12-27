Цена на газ в Европе снизилась ниже показателя до полномасштабной войны России против Украины

Во вторник, 27 декабря, цена газа в Европе впервые снизилась до уровня начала полномасштабной войны России против Украины. Это – впервые с 2022 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Цены фьючерсов на газ хабе TTF в Нидерландах упали еще на 3,6% после падения на прошлой неделе. Стоимость газа снизилась из-за теплой погоды и того, что газовые хранилища ЕС заполнены. Также на стоимость газа влияет ветрогенерация в Германии, что позволяет сохранять ситуацию стабильной.

Цены на газ в Нидерландах за предыдущий месяц упали на 0,8% до 82,34 евро за мегаватт-час. На минувшей неделе стоимость упала почти на 30%.

Напомним, по данным американских СМИ, ремонт на трубопроводах Nord Stream 1 и Nord Stream 2 будет стоить не менее полумиллиарда долларов США.

Также министры энергетики стран Евросоюза 19 декабря одобрили ограничение на цены на газ, которое будет введено, если базовые цены на газ вырастут до 180 евро за мегаватт-час.

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