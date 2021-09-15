Цена на газ в Европе снова бьет рекорды: уже выше $ 840 за тысячу кубов

Цена на газ в Европе снова бьет рекорды: уже выше $ 840 за тысячу кубов

Газ в Европе дорожает из-за слабых темпов заполняемости европейских подземных хранилищ.

Цена на газ в Европе в хабе TTF в Нидерландах продолжает бить рекорды. Сейчас она торгуется выше отметки 840 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные сессии лондонской биржи ICE.

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Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, наиболее ликвидного европейского хаба, на 9:35 составила 841,39 $ за тысячу кубометров.

Газ в Европе дорожает из-за слабых темпов заполняемости подземных хранилищ, а также на фоне отказа российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита.

Напомним:

Основной причиной роста цены на газ в Европе является то, что крупнейший импортер «Газпром» ограничил поставки через Украину и Польшу и начал отбор газа из хранилищ для выполнения своих контрактных обязательств. Из-за ограничений транзита газа в страны Европы через украинскую газотранспортную систему из стороны «Газпрома» Украине может угрожать дефицит газа в ближайшее время.

и начал отбор газа из хранилищ для выполнения своих контрактных обязательств. Из-за ограничений транзита газа в страны Европы через украинскую газотранспортную систему из стороны «Газпрома» Подробнее о том, что происходит на европейском газовом рынке и вырастут ли цены на газ в Украине, читайте в эксклюзивном материале ТСН.ua «Газ в Европе подорожал в пять раз: что там происходит и насколько вырастут тарифы в Украине».

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