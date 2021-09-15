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Цена на газ в Европе снова бьет рекорды: уже выше $ 840 за тысячу кубов

Цена на газ в Европе снова бьет рекорды: уже выше $ 840 за тысячу кубов

pixabay.com

Газ в Европе дорожает из-за слабых темпов заполняемости европейских подземных хранилищ.

Цена на газ в Европе в хабе TTF в Нидерландах продолжает бить рекорды. Сейчас она торгуется выше отметки 840 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные сессии лондонской биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, наиболее ликвидного европейского хаба, на 9:35 составила 841,39 $ за тысячу кубометров.

Газ в Европе дорожает из-за слабых темпов заполняемости подземных хранилищ, а также на фоне отказа российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита.

Напомним:

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