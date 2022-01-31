Цена на нефть снова установила рекордный показатель: что стало причиной

Последний раз рекордные показатели нефти Brent и WTI фиксировали в октябре 2014 года.
В понедельник, 31 января, цена на нефть выросла до семилетнего максимума. Эксперты называют три причины удорожания сырья.
Об этом сообщает The Economist Times.
Удорожание нефти связывают с опасениями по поводу поставок сырья и геополитической напряженностью в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также напряженностью в отношениях между Западом и Россией.
Сколько стоит нефть
- Нефть Brent выросла на 92 цента, или на 1,0%, до 90,95 доллара за баррель в 00:51 по Гринвичу после того, как в пятницу прибавила 69 центов.
- Нефть марки West Texas Intermediate ( WTI) подорожала на 99 центов, или 1,1%, до 87,81 доллара за баррель, подорожав в пятницу (27 января) на 21 цент.
Такие показатели нефти Brent и WTI фиксировали в октябре 2014 года в пятницу – 91,70 и 88,84 доллара соответственно. Отмечают, что цена нефти растет уже шестую неделю подряд.
По прогнозам аналитиков, цена на нефть Brent останется выше 90 долларов, а нефть марки WTI приблизится к 90 долларам.
Отметим, во вторник, 18 января, цены на нефть выросли до семилетнего максимума.
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