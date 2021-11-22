Цена на пшеницу достигла рекордной отметки на европейской бирже: чем это чревато

Цена на пшеницу достигла рекордной отметки на европейской бирже: чем это чревато

Трейдеры объясняют подорожание рядом факторов, среди которых – напряжение в отношениях между Украиной и Россией, которое может повлиять на экспорт пшеницы.

В понедельник, 22 ноября, фьючерсы на пшеницу на бирже Euronext достигли рекордных максимумов.

Об этом сообщает Reuters.

Декабрьская цена на пшеницу на бирже Euronext выросла на 2,8% и составила 308,25 евро за тонну. Этот показатель стал историческим максимумом для этой биржи.

Мартовские фьючерсы, которыми в настоящее время торгуют наиболее активно, в этот день также достигли рекордной отметки и составляют 303,75 евро за тонну.

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Такое подорожание трейдеры объясняют ожидаемым ухудшением качества австралийской пшеницы из-за неблагоприятных погодных условий на этом заливаемом дождями континенте.

Еще одним фактором роста цены стало беспокойство по поводу экспорта пшеницы из Черноморского региона из-за роста напряженности в отношениях между Украиной и Россией.

По мнению экспертов, рост стоимости фьючерсов на пшеницу может заставить производителей еще больше поднимать цену, подталкивая продовольственный рынок к хаосу.

Напомним, в последнее время на украинском рынке стремительно подорожал рис.

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