Цена войны: Байден объявил о новой продаже нефти из стратегического резерва

После запрета на импорт российской нефти стратегические запасы этого сырья в США уменьшились до самого низкого уровня с 1984 года.

До конца 2022 года США продадут еще 15 миллионов баррелей нефти из своих стратегических запасов, чтобы помочь снизить высокую рыночную цену на это сырье.

Об этом в среду, 19 октября, заявил президент США Джо Байден, сообщает Al Jazeera.

В то же время, он призвал местные нефтяные компании увеличить добычу.

Всего с мая этого года, после запрета импорта российской нефти и газа из-за вторжения РФ в Украину, из стратегических запасов нефти в США будет продано на рынок 180 миллионов баррелей сырой нефти. Таким образом, этот резерв уменьшится до самого низкого уровня с 1984 года.

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На среду, 19 октября, около 400 миллионов баррелей оставалось на хранении в комплексе с глубокими подземными хранилищами, созданными вдоль побережья залива Техас и Луизиана.

Байден планирует снова заполнить стратегические запасы в ближайшие годы, но только по ценам в диапазоне от 67 до 72 долларов США за легкую сырую нефть марки WTI, сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Цены на топливо в Соединенных Штатах падают за последние две недели, но они все еще выше, чем в прошлом месяце. Средняя цена бензина в США в понедельник достигла почти 3,89 долларов за галлон (3,78 литра), что на 20 центов больше, чем месяц назад, и на 56 центов больше, чем в это время в прошлом году.

В июне этого года цены достигли рекордной средней отметки выше пяти долларов. Уровень инфляции в США в сентябре составил 8,2 процента.

Напомним, послы стран-членов Евросоюза 4 октября согласовали новый санкционный пакет против России. В частности, в списке содержится пункт об ограничении цен на российскую нефть.

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