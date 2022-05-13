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Цена войны: в Минфине подсчитали расходы на военные нужды

Цена войны: в Минфине подсчитали расходы на военные нужды

Из-за полномасштабного вторжения России украинскому правительству пришлось потратить более 245 миллиардов гривен.

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что из-за войны, развязанной Кремлем в Украине, со времени полномасштабного вторжения на военные нужды было потрачено 245,1 миллиарда гривен (8,3 миллиарда долларов).

Об этом чиновник заявил в комментарии Reuters.

По его словам, часть израсходованных средств была запланирована на развитие, но пришлось направлять средства на другие вещи — от закупки и ремонта оружия до экстренной помощи внутренне перемещенным лицам, которых официально зарегистрировано 2,7 млн человек.

Марченко также сообщил, что за апрель правительство собрало только 60% запланированных налоговых поступлений. В мае-июне планируемые налоговые поступления ожидают на уровне 45-50%.

Источниками финансирования государственного бюджета за период с 24 февраля 2022 года по 10 мая являются преимущественно военные облигации, кредиты от международных финансовых организаций, а также двусторонние кредиты и гранты.

Марченко подчеркнул, что Украине срочно требуется иностранная поддержка, поскольку страна вынуждена направлять миллиарды долларов на чрезвычайные затраты.

Напомним, МВФ ранее прогнозировал, что из-за войны украинская экономика 2022 года упадет на 35%.

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