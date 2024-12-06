Ценовые качели продолжаются: в Украине подешевел один из ключевых овощей

Продавцы вынуждены опускать цены на лук из-за заметного снижения спроса в этом сегменте.

После недавнего подорожания в Украине снова снизились отпускные цены на репчатый лук.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

На сегодняшний день продажа репчатого лука формируется в рамках диапазона 10-16 грн/кг, что в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Ближе к выходным оптовые партии лука в Украине уже реализуются по ценам, уступающим показателям предыдущего сезона.

Как объяснили эксперты, продавцы вынуждены опускать цены из-за заметного снижения спроса в этом сегменте.

В то же время качество лука в хранилищах стремительно ухудшается, поэтому его владельцы снижают стоимость, чтобы таким образом стимулировать темпы сбыта и скорее распродать имеющиеся объемы такой продукции.

Отмечается, что большинство фермеров предпочитают воздерживаться от продажи лука, ссылаясь на крайне низкие цены. В начале декабря 2023 года украинские производители отгружали лук в среднем на 20% дороже, чем сегодня.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года овощи могут подорожать до 15%, а фрукты – до 10%. В частности, цена белокочанной капусты может вырасти до 33 гривен, репчатого лука – до 20 гривен, а картофеля – до 37 гривен.

Цены на мясо традиционно перед Новым годом продолжат расти. Перед праздниками возможно повышение розничных цен на эти виды мяса до 9%, прогнозирует ученая Наталья Копытец.

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