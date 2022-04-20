Центр противодействия дезинформации опроверг информацию об оплате за газ в Европе по новой схеме

Центр противодействия дезинформации опроверг информацию об оплате за газ в Европе по новой схеме

Большинство стран ЕС отказалось участвовать в подобной «схеме».

Пропаганда РФ продвигает нарратив, что европейцы вроде бы платят за газ в рублях.

Таким образом, Центр противодействия дезинформации в сообщении в Telegram-канале при СНБО Украины опровергает приведенную в «РИА Новости» информацию о том, что «европейские покупатели начали платить за газ по новой схеме».

Пропаганда РФ продвигает нарратив: курс евро «упал», а российский рубль «укрепляется», потому что европейцы вроде бы платят за газ в рублях. Это – манипуляция

"Новая схема", которую президент России Владимир Путин пытался "продать" странам Евросоюза, предусматривает для покупателей открытие у "Газпромбанка" нового валютного и рублевого счета. То есть европейские страны должны платить за газ компании-"прокладке", которая бы конвертировала валюту в рубли и переводила «деревянные» на счет «Газпрома»

Большинство стран ЕС отказалось участвовать в подобной «схеме». В частности, Италия и Германия – крупнейшие потребители российского газа в Европе – отказались платить в рублях, заявив, что это противоречит условиям действующих контрактов.

Среди европейских покупателей на авантюру кремля согласились Венгрия и Молдова, руководство стран которых известно своей поддержкой любых действий президента России Владимира Путина.

Накануне Владимир Путин попросил правительство дать "Газпрому" поручение по переводу контрактов с европейскими странами в рубли.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова платить России за поставки газа в рублях. Венгрия считает, что оплата газа РФ в рублях не нарушает санкции ЕС.

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