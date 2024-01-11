Цены бьют рекорды: как изменилась стоимость продуктов в Украине за год

Цены на основные продукты растут.
В декабре 2023 года средние цены на продукты питания были выше на 4%, чем в декабре 2022-го.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстата).
Самый существенный скачок, по данным государственной структуры, произошел с ценами на мясо и мясопродукты, которые подорожали на 12,9%. Также на 9,9% стало дороже покупать масло, а молоко прибавило в цене 9,7%.
Также подорожали:
- сыр и кисломолочный сыр — на 7,5%
- хлеб — на 7%
- безалкогольные напитки — на 6,9%
- рыба и продукты из рыбы — на 4,1%
- овощи — на 3%
- фрукты — на 2,2%
В то же время макаронные изделия подешевели на 0,3%, хлеб и хлебопродукты – на 2,8%, сахар – на 5,8%, яйца – на 9,5%, подсолнечное масло – на 14,9%.
Ранее стало известно, что с января в Украине будут расти цены на основные овощи и фрукты, хлебобулочные изделия. Как сообщила заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало, на украинском рынке уже подорожали:
- капуста белокочанная — до 15 гривен за кг (+6%)
- свекла подскочила в цене — до 15,5 гривны (+4%)
- морковь — до 15 гривен (+6%)
- картофель — до 22,5 гривны (+1,5%)
Также растут в цене и яблоки, стоимость которых за январь может достичь 19 гривен за килограмм (+9%), Цены на виноград подскочат до 205 гривен за килограмм (+3%), а на лимоны — до 72 гривен.
В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основныепродукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.
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