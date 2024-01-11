Цены бьют рекорды: как изменилась стоимость продуктов в Украине за год

В декабре 2023 года средние цены на продукты питания были выше на 4%, чем в декабре 2022-го.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстата).

Самый существенный скачок, по данным государственной структуры, произошел с ценами на мясо и мясопродукты, которые подорожали на 12,9%. Также на 9,9% стало дороже покупать масло, а молоко прибавило в цене 9,7%.

Также подорожали:

сыр и кисломолочный сыр — на 7,5%

хлеб — на 7%

безалкогольные напитки — на 6,9%

рыба и продукты из рыбы — на 4,1%

овощи — на 3%

фрукты — на 2,2%

В то же время макаронные изделия подешевели на 0,3%, хлеб и хлебопродукты – на 2,8%, сахар – на 5,8%, яйца – на 9,5%, подсолнечное масло – на 14,9%.

Ранее стало известно, что с января в Украине будут расти цены на основные овощи и фрукты, хлебобулочные изделия. Как сообщила заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало, на украинском рынке уже подорожали:

капуста белокочанная — до 15 гривен за кг (+6%)

свекла подскочила в цене — до 15,5 гривны (+4%)

морковь — до 15 гривен (+6%)

картофель — до 22,5 гривны (+1,5%)

Также растут в цене и яблоки, стоимость которых за январь может достичь 19 гривен за килограмм (+9%), Цены на виноград подскочат до 205 гривен за килограмм (+3%), а на лимоны — до 72 гривен.

В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основныепродукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.

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