Цены бьют рекорды: в Украине подорожал один из салатных овощей

В Украине выросла цена на тепличные огурцы. Одной из причин стало сокращением предложения импортной продукции на внутреннем рынке.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По состоянию на 22 ноября, оптовые партии тепличных огурцов в Украине поступали в продажу по 90-120 грн/кг ($2,19-2,92/кг), в зависимости от сорта, качества и объемов предлагаемой партии продукции. в данном сегменте рынка находился в пределах 70-100 грн/кг ($1,7-2,43/кг).

Операторы рынка отметили, что предложение импортных овощей сейчас сократилось и не может полностью покрыть все запросы со стороны покупателей, что не способствует стабилизации ценовой ситуации в данном сегменте.

Аналитики отметили, что украинские комбинаты отгружают огурцы в среднем на 33% дороже, чем за аналогичный период 2023 года.

Участники рынка уверены, что рост цен в данном сегменте может сохраниться и в ближайшее время. Изменить текущую ситуацию могут только новые объемные поставки импортных тепличных овощей на внутренний рынок.

Ранее стало известно, что на украинском рынке сахара наблюдается рост цен, темпы которого могут ускориться в начале 2025 года.

Читайте также: