Цены достигли рекорда за последние 8 лет: в Украине подорожал популярный фрукт

Спрос на яблоки вырос в последнее время.

На этой неделе украинские садоводы начали активно повышать цены на высококачественные яблоки. Ключевые игроки рынка связывают рост цен с заметным оживлением торгово-закупочной активности в этом сегменте.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

По словам производителей, на прошлой неделе спрос на местные яблоки оставался достаточно низким, однако интерес к этой продукции растет среди покупателей разных категорий.

По состоянию на сегодняшний день высококачественные яблоки из украинских хозяйств реализуются по цене от 25 до 32 грн/кг (0,59-0,76 долл/кг), в зависимости от сорта, качества и объемов партии. По сравнению с концом прошлой недели это на 13% дороже.

Ограниченное предложение качественных яблок на рынке Украины также способствует росту цен. Сейчас многие садоводы предлагают продукцию, качество которой снизилось из-за длительного хранения. В то же время, качественные яблоки в большинстве своем отправляются на экспорт или хранятся для продажи весной.

Отметим, что нынешние цены на яблоки в Украине в среднем на 61% превышают аналогичный период прошлого года.

Напомним, украинцев предупредили о подорожании продуктов уже весной. Больше об этом читайте в новости.

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