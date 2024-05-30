Цены идут на рекорд: в Украине стоимость картофеля в три раза выше, чем в прошлом году

В Украине наблюдается повышение цен на прошлогодний картофель. В среднем этот овощ стоит сейчас почти втрое дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Так, по состоянию на 26 мая, производители отгружали картофель урожая 2023 года по 15-22 грн/кг ($0,38-0,55/кг) в зависимости от качества, сорта и объема партии, что в среднем на 27% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Операторы рынка отметили, что повышать цены на картофель фермерам удается за счет сезонного сокращения предложения в условиях стабильного спроса.

Аналитики добавили, что оптовые компании нередко жалуются на нехватку качественного картофеля у производителей, что не позволяет сформировать достаточное количество партий для закупки.

По словам экспертов, сейчас средняя цена на прошлогодний картофель в Украине в 3,4 раза выше, чем за аналогичный период 2023 года.

Операторы рынка выразили уверенность в дальнейшем удорожании этой продукции, поскольку процент некондиционного картофеля в этом году достаточно высок, а запасы в хозяйствах населения продолжают стремительно сокращаться.

Напомним, в Украине в апреле прекратилось снижение инфляции в годовом измерении, и базовое инфляционное давление несколько выросло, что было предсказуемо. Национальный банк прогнозирует, что темпы роста потребительских цен умеренно увеличатся в ближайшие месяцы.

Читайте также: