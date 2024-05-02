Цены на бананы в Украине достигли нового рекорда: какая причина

В Украине, как и в других странах Восточной Европы, цены на бананы – на рекордно высоком уровне для этого периода года. Это оказывает негативное влияние на перспективы потребления.

Экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак рассказал аналитикам проекта East Fruit, почему выросли ценами на бананы и могут ли они снизиться.

Ярмак отметил, что две главные причины роста цен на бананы в Восточной Европе в этом году.

"Первая – это климатические изменения, которые негативно влияют на объемы производства этих фруктов в странах Центральной Америки. Как следствие, спрос на бананы из Эквадора, являющегося основным поставщиком бананов в Украину и другие страны региона, резко возрос, что привело к росту цен в Вторая причина – это сравнительно высокие цены на яблоки, что позволяет розничной и оптовой торговле повышать и цены на бананы", – сказал эксперт.

В настоящее время оптовая цена на бананы в Украине составляет $1,26 доллара США за кг и превысила прошлогодний рекорд в $1,23 за кг.

"Обычно именно в Украине самые низкие цены на бананы в регионе, однако агрессия России привела к блокированию портов, что резко накрутило цены на местном рынке, потому что банан ввозится теперь в Украину из портов других стран", — пояснили аналитики.

Розничные цены на бананы в Украине колеблются от $1,7 до 1,8 кг.

Аналитики отметили, что, как правило, в мае начинается сезонное снижение уровня спроса на бананы и цен на них на рынках Восточной Европы. Однако в этом сезоне оптовики не уверены, что оно будет ощутимым ввиду высокого спроса на банан из Эквадора.

Напомним, в Украине подешевели тепличные томаты. Причиной называют сезонное увеличение предложения из местных теплиц.

Читайте также: