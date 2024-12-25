Цены на фрукты бьют по кошельку: сколько стоят апельсины и мандарины

Сезон цитрусовых в Украине начался раньше, поэтому цены на апельсины и мандарины выросли, но колебания возможны из-за факторов поставки и валютного курса.

Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко.

По словам эксперта, по сравнению с прошлым годом цены на цитрусовые выросли на 15-20%. Цена на апельсины колеблется от 80 до 120 гривен за килограмм. Цена на мандарины колеблется от 90 до 120 гривен за килограмм.

Эксперт говорит, что ближе к праздникам цена на цитрусовые может колебаться, поскольку еще нет достаточного предложения на внутреннем рынке. Основные причины, которые могут быть причиной удорожания – это погодные условия и неурожай в странах-поставщиках.

Причины удорожания:

Погодные условия и неурожай в странах-поставщиках

Рост логистических затрат и колебания валютных курсов

Постепенное ослабление гривны, что повышает стоимость импортных фруктов

Максим Гопка отметил, что цены на хурму в этом году подорожали на 20-30 процентов, что вызвано неурожаем в странах, из которых Украина импортирует эту продукцию – из Турции, Испании и Израиля.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года овощи могут подорожать до 15%, а фрукты – до 10%. В частности, цена белокочанной капусты может вырасти до 33 гривен, репчатого лука – до 20 гривен, а картофеля – до 37 гривен.

Цены на мясо традиционно перед Новым годом продолжат расти. Перед праздниками возможно повышение цен на эти виды мяса до 9%.

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