Цены на газ для населения в декабре: появились данные поставщиков

В декабре годовые тарифные планы на газ предлагают девять поставщиков. Стоимость топлива от 7,70 до 10 гривен за кубометр.

Об этом свидетельствуют данные компаний.

Тариф "Нефтегаз Украины" для населения сохраняется на уровне 7,96 грн/куб, не изменятся тарифы на распределение газа и операторов ГРС.

Цены:

"Нафтогаз Украины" – 7,96

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46

"Эру Людям" — 7,70 гривен

Светгаз — 9,99.

"Энерджи трейд групп" – 7,799

"Полтавагаз сбыт" – 7,99

"Прикарпатый энерго трейд" – 7,98

"Львовэнергосбыт" – 8,20

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46

Напомним, стоимость услуг газоснабжения для бытовых потребителей останется такой же, как была до 24 февраля 2022 года. В случае годового контракта установленный в нем тариф будет действовать весь период военного положения и еще 6 месяцев после.

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