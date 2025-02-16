Цены на газ для промышленности могут вырасти из-за рекордно низких запасов — GMK Center

Стоимость газа для украинской промышленности может вырасти из-за рекордно низких запасов в хранилищах (ПХГ).

Об этом говорится в статье центра экспертизы о промышленности GMK Center.

«В феврале рынок газа лихорадит снова – теперь уже из-за рекордно низких запасов в ПХГ. В настоящее время украинские подземные хранилища газа заполнены менее чем на 9%. Таких низких запасов никогда не было за всю историю. Эксперты предупреждают: в условиях военных рисков, дефицита газа и роста цен на европейских хабах ситуация может привести к новому витку кризиса и резкому увеличению стоимости газа для промышленности», — говорится в нем.

Причинами дефицита газа могли стать недостатки торговой стратегии «Нафтогаза», рост цены на газ в Европе и последствия ударов по газовой инфраструктуре.

В результате вырастут цены на газ в Украине, что приведет к дополнительным затратам промышленности.

«Любой рост составляющих себестоимости выплавки стали негативно повлияет на работу метпредприятий. Особенно сильно влияние роста цен на газ ожидается на работу «Запорожстали», где из-за специфики производства расход газа значительно выше, чем на других предприятиях», — цитирует издание президента «Укрметаллургпрома» Александра Каленкова.

Ранее Временная следственная комиссия Верховной Рады по энергетике инициировала аудит "Нафтогаза" из-за дефицита газа.