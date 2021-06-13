Цены на газ в Украине могут резко вырасти: в Минэнерго назвали причины

Зеркаль говорит, что из-за холодной весны стоит наполнять газовые хранилища.

Цены на газ могут резко возрасти, если решит прервать транзит "голубого топлива" через Украину.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль.

По ее словам, неизвестно какими следующей зимой будут цены на газ для украинского, но на это может существенно повлиять поведение РФ.

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В условиях прерывания транзита газа через территорию Украины этой зимой, по словам Елены Зеркаль, "для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ".

"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся", — отметила Зеркаль.

Ранее глава НАК "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко рассказал, при каких условиях в Украине могут снизить цену на газ.

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