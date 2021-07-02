Цены на газ в Украине взлетели до исторического максимума: какая причина

Цены на газ в Украине взлетели до исторического максимума: какая причина

В Украине цены на газ растут даже быстрее, чем в Европе, где в четверг газ подорожал примерно на 5%.

1 июля цены на природный газ на украинском рынке в ходе торгов превысили 15 000 грн/тысячу кубометров (с НДС), установив новый исторический рекорд. По сравнению с предыдущим днем они выросли в среднем на 11-12% или на 1500 грн/тыс. куб. м.

Об этом сообщает консалтинговая компания ExPro.

В Украине цены на газ растут даже быстрее, чем в Европе, где в четверг газ подорожал примерно на 5%.

В начале четверга разница между ценами на газ в Украине и Европе выросла — до 1300 грн/тыс. куб. м или до € 3,1/MWh. Ближе к концу дня разница сократилась до 100-200 грн/тыс. куб. м или до € 0,25/MWh.

Газ в Украине все еще торгуется ниже, чем в Европе. Теоретически это должно делать импорт экономически невыгодным, однако с начала июля он вырос втрое — до 15,8 млн кубометров. По данным ExPro, импортирует НАК Нафтогаз Украины.

Цены на газ в Украине растут из-за высокого спроса на фоне ограниченного предложения и рост котировок в Европе. Газ в Европе дорожает из-за того, что Газпром не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину на июль, когда газопроводы Ямал и Северный поток будут отключены для технического обслуживания.

Напомним, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в июле еще на 10% — до 13,13 грн за куб. м, тогда как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м.

В июне цена была повышена до 11,94 грн за куб. м — таким образом июльская цена на 10% выше стоимости в предыдущем месяце.

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