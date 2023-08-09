Цены на горючее снова подскочили: какая стоимость ДТ и бензина на заправках

Цены на горючее 9 августа пошли вверх: цена увеличилась почти на гривну за литр.

На сегодня, 9 августа, средняя цена на горючее по всей стране снова выросла.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Enkorr.

Так, бензин А-95 подорожал на 0,35 грн/л. Его цена составила 51,03 грн./л. Бензин А-95+ подорожал на 0,44 грн/л – до 53,05 грн/л, а дизельное топливо – на 0,37 грн/л, до 50,34 грн/л.

В частности, на АЗС ОККО все виды горючего подорожали на 1,01 грн/л:

А-95 — до 54 грн/л,

А-95-премиум – до 56 грн/л, ГП – до 54 грн/л.

На АЗС WOG горючее подорожало на 1 грн/л:

А-95 — до 53,99 грн/л,

А-95-премиум — до 55,99 грн/л,

ГП – до 53,99 грн/л.

Сеть UPG:

А-95 – на 0,60 грн/л, до 52,50 грн/л,

дизтопливо — на 0,60 грн/л (до 50,60 грн/л).

На станциях Chipo все виды горючего подорожали на 1 грн/л, на "БРСМ-Нефть" бензин и дизтопливо поднялись в цене на 0,34 грн/л.

Сети AMIC, U.GO, BVS, Mango, ZOG и другие повысили цены на горючее в пределах 0,17-2,5 грн/л.

Раньше мы писали, какой будет максимальная стоимость горючего и когда АЗС остановят рост.

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