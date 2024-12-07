Цены на хлеб в Украине: будет ли подорожание перед Новым годом и Рождеством

Проблемы с мукой начались еще весной, и, несмотря на собранный новый урожай, ситуация усложняется.

В Украине с начала 2024 года заметно выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Ученые прогнозируют, что в декабре эти продукты могут подорожать еще на 3-5%.

Об этом пишет "24 Канал" со ссылкой на экспертов.

С начала осени сырьевые составляющие хлебопроизводства, по словам ученой Светланы Черемисиной, также продолжают дорожать. В течение октября-ноября 2024 года цена муки выросла еще на 2,8% — до 18,66 гривны за килограмм, подсолнечное масло прибавило в цене 3,3% — до 65,02 гривны за килограмм. Исключение составляет только сахар, который за этот период подешевел на 4,4% — до 33,55 гривны за килограмм.

Черемисина отметила, что хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал до 49,90 грн за килограмм (+13,2 %), хлеб пшеничный из муки первого сорта – до 40,81 грн (+14,2 %), хлеб ржаной – до 49,90 грн. 42,67 грн (+14,1%).

"Батон прибавил в цене 14,0% и стоит сейчас 26,26 гривны за 500 граммов", – сказала эксперт.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года овощи могут подорожать до 15%, а фрукты – до 10%. В частности, цена белокочанной капусты может вырасти до 33 гривен, репчатого лука – до 20 гривен, а картофеля – до 37 гривен.

Цены на мясо традиционно перед Новым годом продолжат расти. Перед праздниками возможно повышение розничных цен на эти виды мяса до 9%.

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