Цены на кофе достигли нового рекорда: почему штормит рынок

70–80% текущего урожая арабики в Бразилии уже проданы, а новые сделки заключаются медленно.

Мировые цены на кофе арабика достигли рекордного уровня выше $3,6 за фунт, поскольку в Бразилии, являющейся крупнейшим мировым производителем, осталось мало зерен для продажи.

Об этом пишет Reuters.

По словам дилеров, 70-80% текущего урожая арабики в Бразилии уже проданы, а новые сделки совершаются медленно. Бразилия производит почти половину мирового урожая арабики – высококачественного сорта, обычно используемого в жареных и молотых смесях.

Погода в стране в последнее время была более благоприятной после сильной засухи в прошлом году. Однако будущий урожай будет на 4,4% меньше предыдущего, согласно данным бразильского агентства по поставкам продовольствия Conab.

"Мировые поставки кофе остаются ограниченными. Вьетнам медленно продвигается с продажами своего урожая робусты. Арабика, собранная в Центральной Америке и Колумбии, дольше попадает на рынок, а бразильские фермеры не проявляют особого интереса к продаже", — пишет издание.

Кофе робуст, как правило, более дешевый сорт, используемый преимущественно для приготовления растворимого кофе, подорожал на 0,9% до $5609. Ожидается, что экспорт кофе из Индии, пятого по величине производителя робусты в мире, сократится более чем на 10% в 2025 году из-за снижения производства и уменьшения запасов урожая в прошлом сезоне.

Напомним, в ноябре впервые с 1997 года фьючерсы на самый популярный сорт кофе арабика (Arabica) выросли до максимума. Контракты на пике достигли $3,11 за фунт арабики.

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