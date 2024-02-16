Цены на кофе растут бешенными темпами: будет ли дефицит в Украине

Сейчас кофе стоит дороже всего за последнее десятилетие.

В мире стремительно начал дорожать кофе. Цена на арабику уже выросла на 20%, а на мировых биржах цены достигли рекордного показателя за последние семь лет. В Украине кофе также подорожал.

Об этом пишет УНИАН.

Ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики Богдан Духницкий отмечает, что в Украине цены на душистые зерна начали расти еще с начала 2022 года.

"Основной причиной такой тенденции является рост цен на кофе на мировых рынках из-за неблагоприятных погодных условий и низкого урожая в ведущих странах-производителях этой культуры. Это, прежде всего, Бразилия, Колумбия, Вьетнам и Индонезия. Поскольку наша страна полностью зависит от импортных поставок этого продукта, глобальные тенденции оказывают прямое влияние на украинский продовольственный рынок", – пояснил он.

Региональный директор компании, осуществляющий маркетинговые исследования, 4Service Group Виктория Скорбота отмечает, что на рынок кофе также повлиял глобальный сбой в цепочках поставки, а именно – нехватка контейнеров для транспортировки зерен.

Потому что производители и компании, перерабатывающие кофейные зерна в пригодный для потребления продукт – часто расположены в разных странах.

Кроме этого, по ее словам, в странах-экспортерах были свои глобальные внутренние проблемы, так или иначе отразившиеся на ситуации с кофе.

"В частности, Эфиопия находилась на пороге гражданской войны, а во Вьетнаме росло количество больных ковидом", — отметила Скорбота.

Для кофейного рынка Украины дополнительным болезненным ударом стала полномасштабная война, в результате которой нарушились логистические цепочки и, наконец, возросла стоимость доставки.

Аналитики отмечают, что во время полномасштабного вторжения произошел резкий скачок цен, в результате которого средняя стоимость чашки эспрессо в стране выросла от 20 до 28 гривен только в течение 2022 года.

"Самая дорогая чашка кофе станет на Одесчине (36 грн), Донбассе (35 грн) и Харьковщине (32 грн). В то же время, самые низкие цены на базовый кофейный напиток в Украине на Хмельнитчине (21 грн), Сумщине (23 грн), Житомирщине и Винницкой области - по 24 гривны соответственно", – подсчитали исследователи.

Растет стоимость всех кофейных брендов и на полках отечественных супермаркетов.

В Институте аграрной экономики считают, что в целом, по состоянию на данный момент, ситуация на украинском рынке кофе не является критической.

"Кофе относится к продуктам, которые выдерживают длительную транспортировку и хранение, поэтому может накапливаться, например, на складах. Вместе с тем перечень стран, где он выращивается, довольно ограничен, поэтому любые сбои системы "производство-доставка" резко меняют весь рынок ", – отмечает эксперт Духницкий.

По его словам, сейчас драгоценные кофейные зерна торгуются в мире по самым высоким ценам за последнее десятилетие. И это еще далеко не предел.

"Если к этому добавить ощутимое снижение ее запасов вследствие большего потребления в отношении производства за два последних сезона, то практически все прогнозы свидетельствуют о дальнейшем росте цен в данном сегменте", — говорит он.

Ранее мы писали, что кофе может оказывать как положительное, так и негативное действие на организм. О том, как зависит влияние кофе на организм человека от способа его приготовления, рассказывают норвежские ученые, которые более 20 лет изучали влияние кофе на организм и выявили самые вредные и полезные для здоровья способы его приготовления.

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