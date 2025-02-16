Цены на кофе рекордно взлетели: стоит ли ожидать понижения в 2025 году

Фьючерсы на арабику упадут примерно на 30% к концу 2025 года, поскольку недавние рекордно высокие цены, как ожидается, будут сдерживать спрос, а первые признаки указывают на рекордный урожай в Бразилии в следующем году.

Об этом пишет Reuters.

"Спрос будет стагнировать в ответ на очень высокие цены", — сказал один из участников опроса среди трейдеров и аналитиков.

Рост цен был вызван перспективой уменьшения урожая арабики в Бразилии, являющейся крупнейшим производителем кофе, в будущем сезоне 2025/26.

Так, средний прогноз урожая арабики в Бразилии в 2025/26 годах составляет 40,55 млн мешков, что меньше, чем в предыдущем сезоне (43,4 млн мешков).

Однако некоторые участники указали на потенциал для большего урожая в сезоне 2026/27.

В 2024 году цены на кофе сорта арабика были одними из наиболее динамичных на сырьевых рынках и выросли примерно на 70%. Они продолжили расти и в этом году, достигнув рекордного уровня в $4,2995 11 февраля. Общий урожай в Бразилии уменьшился до 64,6 млн мешков с 66,4 млн арабики.

Также прогнозируется больший урожай во Вьетнаме, который является ведущим производителем робусты — 29 млн мешков по сравнению с 28 млн в 2024/2025 годах.

Напомним, в ноябре впервые с 1997 года фьючерсы на самый популярный сорт кофе арабика (Arabica) выросли до максимума. Контракты на пике достигли $3,11 за фунт арабики.

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