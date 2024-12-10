Цены на кофе установили исторический рекорд за последние 50 лет: Bloomberg объяснил причину

Фьючерсы на сорт кофе арабика на бирже в Нью-Йорке выросли на 4,9% до 3446 долларов за фунт, достигнув наивысшего показателя с 1972 года. В целом с начала года цены на арабику в мире выросли на 80%.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что ситуация осложнилась из-за длительной засухи в Бразилии, которая является крупнейшим производителем арабики в мире. Также оказали влияние погодные условия во Вьетнаме, стране, которая является крупнейшим производителем дешевого сорта робуста. Ключевой кофейный пояс страны пострадал от засухи во время роста кофейных деревьев, а в начале сбора урожая начались сильные дожди.

Прогнозы производства арабики в Бразилии ухудшаются. В следующем сезоне Бразилия произведет лишь 34,4 млн мешков арабики, что примерно на 11 млн мешков меньше, чем предполагалось в сентябре. Это означает, что мировое производство кофе не дотянет до спроса на 8,5 млн мешков в сезоне 2025-2026 годов, что станет беспрецедентным пятым годом дефицита подряд.

"Обеспокоенность по поводу урожая арабики в Бразилии в 2025-2026 годах возросла на этой неделе. Недавние обзоры посевов указывают на производство в пределах 30 млн мешков, что приведет к очередному дефициту предложения", — отметил аналитик Marex Group Стив Поллард.

Рост цен может привести к дальнейшему увеличению затрат на обжарочные предприятия и кафе, которые будут вынуждены повышать цены и отказаться от скидок.

Напомним, в ноябре впервые с 1997 года фьючерсы на самый популярный сорт кофе арабика (Arabica) выросли до максимума. Контракты на пике достигли $3,11 за фунт арабики.

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