Цены на кофе впервые за 27 лет побили рекорд: в чем причина

Впервые с 1997 года фьючерсы на самый популярный сорт кофе арабика (Arabica) выросли до максимума.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные торгов.

Сейчас контракты марта 2025 года подорожали на 3,03% и на пике достигли $3,11 за фунт арабики. В то же время торги на бирже по январским поставкам на другую популярную марку кофе, робусту также выросли — сейчас 1 кг такого кофе уже стоит $5,327 за тонну.

Эксперты убеждены, что главной причиной роста цены до 27-летнего максимума стали новости из Бразилии, являющейся одним из главных мировых экспортеров кофе. Трейдеры отмечают, что из-за неурожая и засухи может возникнуть дефицит кофейных зерен.

Глобальный кризис стоимости жизни заставил людей во всем мире переходить на более бюджетный кофе из зерен робусты, из-за чего спрос на него значительно вырос, а предложение в дефиците. Это повлияло на рост ее стоимости.

Ранее Fitch Solutions сообщила, что на складах Intercontinental Exchange хранятся запасы кофе на самом низком уровне всего столетия.

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