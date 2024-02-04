Цены на молочную продукцию: украинцам дали неутешительный прогноз

В январе 2024 года в Украине подорожало подавляющее большинство молочных продуктов. Скорее всего, цены продолжат лезть вверх и дальше.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Ассоциации производителей молока (АВМ).

Отмечается, что подорожали кефир жирностью 2,5%, сметана жирностью 15%, творог кисломолочной жирностью 9%, сливочное масло жирностью от 72,5% до 73%.

В то же время подешевели молоко пастеризованное, йогурт питьевой, сыр "Маасдам" отечественного производства и почти не изменились цены на йогурт и сыр "Голандский" по сравнению с декабрем 2023 года.

"Очевидное дальнейшее повышение цен на кисломолочную продукцию, твердые и полутвердые сыры, сливочное масло, поскольку проблема дефицита молока-сырья в Украине никуда не исчезла. Несмотря на то, что в 2023 году молочно-товарные фермы вышли по объемам надоев на довоенные уровни, их мощности все равно не хватает, чтобы компенсировать резкое сокращение производства молока в хозяйствах населения", — добавили в Ассоциации.

Ранее стало известно, что с января в Украине будут расти цены на основные овощи и фрукты, хлебобулочные изделия. Как сообщила заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало, на украинском рынке уже подорожали:

капуста белокочанная — до 15 гривен за кг (+6%)

свекла подскочила в цене — до 15,5 гривны (+4%)

морковь — до 15 гривен (+6%)

картофель — до 22,5 гривны (+1,5%)

Также растут в цене и яблоки, стоимость которых за январь может достичь 19 гривен за килограмм (+9%). Цены на виноград подскочат до 205 гривен за килограмм (+3%), а на лимоны – до 72 гривен.

В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.

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