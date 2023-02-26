Цены на некоторые продукты в Украине могут вырасти: в чем причина

Дефицита зерна, овощей и фруктов в Украине не предвидится, но из-за импорта этих продуктов можно ожидать их подорожания.

Глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук назвал несколько объективных причин, которые могут в 2022 году привести к подорожанию хлеба, овощей и фруктов.

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, в текущем году из-за оккупации части украинской территории может быть уменьшена посевная площадь земель, на которых традиционно выращивают зерно. Однако, большого дефицита овощей и фруктов, несмотря ни на что, возникнуть не должно.

"Аграрии в центральных и западных регионах еще в начале полномасштабной войны, понимая обстоятельства оккупации, начали диверсифицировать направления работы, начали больше засаживать сады в своих регионах. Выращивать больше овощей. Поэтому сказать, что будет дефицит — не могу", — отметил эксперт.

Также читайте АЗС Украины изменили цены на бензин и дизель: какова их стоимость

Кроме того, Денис Марчук отметил, что Украина поддерживается импортом.

"Значительная часть [зерна, овощей и фруктов] будет импортироваться. Если же будем импортировать и спрос будет больше предложения — это может привести к подорожанию", — отметил он.

Напомним, на украинских рынках и магазинах повысилась стоимость томатов. В частности, это связано с сокращением поставок из Турции.

Читайте также: