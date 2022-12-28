Цены на новогоднее меню в Польше и Украине: где праздничный стол будет дороже

В Польше праздничный стол к Новому 2023 году обойдется украинским гражданам, временно вынужденным проживать в соседнем кране из-за агрессии РФ, в 2 422 грн., в Украине стоимость застолья достигнет — 2 476 грн.

Об этом сообщает аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

"Сейчас миллионы украинских граждан празднуют Новый год в Польше. Если часть украинцев руководствуется вопросом безопасности, то мотивацией для других является уровень зарплат, которые предлагают польские работодатели", — говорит Анна Джоболда, директор международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Специалисты при подсчете праздничного стола сравнили цены на продукты для приготовления стандартного украинского меню: салаты Оливье, сельдь под шубой, бутерброды с икрой и шпротами, мясные блюда, овощи, фрукты и игристое.



В Польше украинцы потратят 260 грн для приготовления традиционного Оливье, а в Украине это же блюдо будет стоить аж 440 грн.

Селедка под шубой для украинцев в Польше будет настоящим деликатесом, чтобы приготовить его придется выложить до 308 грн. В Украине такой салат обойдется в 174 грн.

За килограмм свинины и килограмм курятины в Украине заплатят 308 грн., а в Польше – 370 грн. Нарезка на Новый год из буженины, копченой колбасы, сыра и оливок обойдется в Украине в 500 грн, в Польше – 465 грн.

За бутерброды со шпротами и икрой в Украине придется выложить 445 гривен, в Польше дороже – 465 грн.

Овощи в Польше дешевле — полкилограмма помидоров и огурцов будут стоить 84 грн. В то время как в Украине — 139 грн.

Фрукты имеют такую же тенденцию : за килограмм мандаринов и бананов в Украине отдадут примерно 130 гривен, в Польше – 126 грн.



Стоимость бутылки популярной сладкой воды в Украине – 40 грн., а в Польше – 50 грн. Минимальная цена за бутылку обычного игристого и бутылку водки в Украине 300 грн, а в Польше – 420 грн.

Кроме того, как показал опрос, 50% трудоустроенных украинцев говорят, что отправляют продуктовые посылки своим семьям в Украину по праздникам.

В компании говорят, что в прошлые годы не наблюдалось такого количества продуктовых передач в Украине. Несмотря на то, что цены на продукты в Польше также сильно выросли, уровень зарплат позволяет не испытывать экономические трудности и поддерживать своих родственников.

"Украинцы – сильные духом, чрезвычайно изобретательные и стойкие люди. И пока воины защищают границы на поле боя, обычные люди находят решение о том, чтобы заработать в Польше и поддержать своих оставшихся в Украине родственников", – добавляет Анна Джоболда.

Цены в Польше и Украине на блюда на новогодний стол / Фото: Gremi Personal

Раньше мы писали о трех интересных идеях оформления салата "Селедка под шубой".

А по этой ссылке можно прочитать, что нужно сделать на Новый год 2023 года, чтобы всегда были деньги в доме.

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