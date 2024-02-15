Цены на овощи идут на рекорд: украинцам объяснили, почему дорожают продукты и что будет дальше

С начала 2024 года в Украине прибавляют в цене овощи.

Государственная служба статистики обнародовала ценовую динамику ключевых продуктов в Украине за январь 2024 года.

По данным ведомства, в первый месяц года средние цены на крупу гречневую упали на 5,2% — до 28,9 гривен за килограмм. Также подешевели:

яйца — на 9,2% до 51 гривны за десяток

свинина — на 4,6% до 184,7 гривен за килограмм

Какие овощи подорожали:

картофель — на 41,8% до 21,5 гривен за килограмм

свекла подорожала — на 40,7% до 16,1 гривен за килограмм

капуста — на 27,9% до 14,3 гривен за килограмм

морковь — на 26,2% до 14,4 гривен за килограмм

лук — на 11,7% до 16,9 гривен за килограмм

В то же время отмечается, что рост потребительских цен в Украине в январе 2024 года замедлился до 4,7%.

Ранее сообщалось, что, хотя инфляция в Украине замедляется, за год подорожали почти все продукты, услуги и товары.

В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.

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