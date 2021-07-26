Цены на персики бьют рекорды: какая стоимость фрукта в Украине

Урожай персиков из-за непогоды стартовал с 10-дневной задержкой.

Сезон персиков с задержкой, но начался в Украине. Их продают по более высоким ценам, чем в прошлом году, а импортные еще дороже, как минимум вдвое.

Об этом пишет agronews.ua.

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В прошлом году, по словам продавцов, персики стоили в Украине в среднем 40-50 грн. В этом году украинские персики подорожали минимум на 10-15 гривен. Соответственно, цены на них стартуют от минимум 55-60 грн.

Так, цена персиков дешевле в Одесской и Херсонской областях. Однако, агрономы жалуются, что в этом году из-за холодной весны урожай на Херсонщине не слишком удачный — все сорта опаздывают на десять дней.

Напомним, в продаже на украинском рынке уже появились первые партии малины из южных областей. Но в прошлом году малина была значительно дешевле — в 1,6 раза. Какие цены сегодня.

Как сообщалось, первые абрикосы и сливы уже появляются на прилавках в Украине. Сейчас продают импортные фрукты, потому что украинские еще созревают. А из-за нынешних обильных дождей их урожай будет меньше, чем ожидали фермеры.

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Сезон персиков в Украине: сколько стоят в этом году отечественные и зарубежные фрукты

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