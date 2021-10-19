Цены на продукты бьют рекорды: как подорожание газа ударит по кошелькам украинцев

Кондитерка, подсолнечное масло и сахар уже выросли в цене почти вдвое.

Рекордно высокие цены на природный газ в мире привели к подорожанию ряда продовольственных продуктов в Украине. Хотя бытовые потребители природного газа защищены от подорожания ресурса административной ценой, они все равно заплатят больше — за товары и услуги. Поэтому нынешнее подорожание газа обязательно скажется на ценниках в магазинах.

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ТСН.ua разобрался, что и как будет больше стоить.

С начала текущего года цена на газ выросла в 7 раз. Это привело не только к подорожанию продуктов, но также может привести к прекращению банкротств многих пищевых предприятий.

Экономисты говорят, что люди будут требовать повышения заработной платы, так как базовые продукты и коммуналка вырастут в цене.

"Повышение цены на газ, как на базовый энергоресурс, вызовет повышение цен практически на всю продукцию. Для рядового гражданина, прежде всего, это будут коммунальные услуги, продукты, товары первой необходимости. Как только начинается инфляционный процесс, сразу дорожает человеческий труд: люди хотят повышения зарплаты, хотят сохранить хотя бы прежний уровень прибыли", — пояснил ТСН.ua экономический эксперт Михаил Крапивко.

Он также добавил, что снижение стоимости на продовольствие, товары и сферу обслуживания украинцам стоит ожидать тогда, когда "цена на газ откатится назад".

Средние цены на продукты питания в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2020 года выросли на 14,3%.

Показатель стал выше общей инфляции, которая составила 11,0%, сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, среди продуктов питания больше всего подорожали:

сахар — на 88,0%,

масло подсолнечное — на 71,7%,

яйца — на 60,7%.

Хлеб подорожал на 17,2%, мясо и мясопродукты — на 12,3%, масло — на 10,9%, молоко — на 8,7%, сыр и творог — на 7,9%, рыба и рыбопродукты — на 7, 4%, овощи — на 1,7%.

Однако украинцам придется платить больше не только за основные продукты. В частности, рост цен на энергоресурс повлияет на подорожание продукции, производимой кондитерской отраслью.

А руководитель Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко уже предупредил, что хлеб подорожает на 20% и это неизбежно.

Как пояснил Юрий Дученко, 90% крупных и почти все малые предприятия по производству хлеба используют природный газ, одновременно голубое топливо составляет 60% их энергопотребления, а электроэнергия — 40%. По его словам, цены на хлеб также вырастут из-за подорожания сахара и растительного масла вдвое, которые являются ключевыми ингредиентами во время выпечки, а также инфляция более 10% в годовом измерении. Кроме того, пшеница за год подорожала от 6,05-6,6 тысяч гривен за тонну до 7,7-8,5 тысячи гривен (на 27-29%).

В зимний и весенний периоды 2022 года в Украине могут рекордно подорожать тепличные огурцы, помидоры и другие овощи.

Среди основных причин — резкое повышение цен на газ и другие энергоносители, необходимые для теплиц, подорожание удобрений и международных перевозок. Аналитики сообщают, что в результате рекордного роста цен на газ в Европе уже сейчас серьезно страдают тепличные хозяйства Германии, Польши и других стран ЕС.

Понятно, что рост тарифов для бизнеса не избежать, поскольку цены на газ для него, в отличие от населения, государство компенсировать не будет. В цене вырастет или газ для котельных в торговых центрах, или стоимость тепла торговых центров. А вслед за ним потянутся вверх цены на услуги всех видов — спортзалы, бассейны, торговые центры, аренда помещений.

Напомним

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