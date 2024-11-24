Цены на продукты: что подорожает в магазинах в канун новогодних праздников

В ноябре цены на продукты питания резко возросли, особенно на основные категории. Но декабрь обещает небольшой перерыв в росте — по крайней мере, на первые две недели.

Такой прогноз сделал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью "Главред".

Впрочем, затишье на продуктовом рынке не продлится долго. Уже с 15 декабря украинцам стоит приготовиться к новой волне удорожания. И на этот раз стоимость взлетит на популярные продукты для праздничного стола.

"Мы ожидаем плато роста цен примерно в течение двух недель декабря. Позже, с 15 декабря, снова начнется рост. Но прежде всего начнут расти цены на те товары, которые раньше дорожали меньше всего, а именно мясо, копчености, мясопродукты и рыба. Будут дорожать и яйца. Все это будет происходить перед праздниками, когда украинцы будут запасаться продукцией", — сказал Пендзин.

Рост цен накануне зимних праздников – явление традиционное. Основная причина – повышенный спрос. Люди начинают активно закупать продукты для новогоднего стола, провоцирующего дополнительное давление на рынок. Самые высокие цены ожидаются во второй половине декабря, ближе к Новому году.

Сейчас куриные яйца стоят в среднем 63–64 гривны за десяток, но эта стабильность будет длиться недолго. Мясо, копчености и рыба – другие категории, которые первыми попадут под ценовой удар. Хорошая новость для потребителей заключается в том, что после новогоднего ажиотажа цены стабилизируются. Согласно прогнозам, первая декада января принесет так называемое "ценовое плато".

Спрос снизится, ведь большинство украинцев уже потратит большую часть своих средств на праздники.

Ранее сообщалось, что в Украине уже в ноябре подорожают продукты. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: