Цены на продукты в Украине: что ждет покупателей в феврале и марте

Одной из причин роста цен на овощи есть недостаточность запасов в зимний период.

В Украине в феврале и марте 2025 ожидается рост цен на продукты питания, особенно овощи.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, пишет Главред.

Ожидается, что цены на хлеб и молочные продукты будут постепенно расти. Это обусловлено несколькими факторами:

инфляция;

сезонные колебания;

акцизы на горючее, которые начали оказывать влияние на цены с начала 2025 года.

Из-за войны наблюдается рост стоимости продуктов, поскольку мобилизация ограничивает доступность рабочей силы. В результате, производители вынуждены инвестировать в технику, что повышает себестоимость продукции.

"Эти факторы определяют в формировании цен на ближайшие месяцы, вплоть до того момента, пока в новом сезоне мы не начнем получать свежие овощи, фрукты и молочные продукты, объемы которых увеличатся благодаря сезону "большого молока". К сожалению, пока говорить о снижение цен не приходится, – рассказал он.

Марчук отметил, что возможны временные понижения цен на некоторые овощи, как, например, лук и морковь, но это будет краткосрочным явлением. Через несколько недель снова возникнет дефицит предложения, что приведет к повышению цен.

По его словам, ожидается, что цены на продукты в Украине вырастут на 10-15%, но это будет происходить постепенно — на 1,5-2% или 3% ежемесячно.

Напомним, украинцев предупредили о подорожании продуктов уже весной. Больше об этом читайте в новости.

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