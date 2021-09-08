Цены на продукты в Украине изменились: на что возросла стоимость, а что подешевело

Цены на продукты в Украине изменились: на что возросла стоимость, а что подешевело

Цены на отдельные продукты выросли.

В Украине в течение августа снизилась цена на некоторые крупы и овощи. Стоимость сливочного масла, масла и сахара не изменилась.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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По данным финансово-экономического департамента Минагрополитики, отпускные цены производителей на продукты питания за последний месяц в Украине остаются стабильными.

В то же время, подешевели крупы следующих групп:

ячменные (-2%)

кукурузные (-1%)

гороховые (-1%).

Также снижается цена на овощи. В частности, за месяц подешевели на 16% — морковь и свекла, 7% — картофель, 4% — капуста и лук. А за год картофель потеряла в цене 14%.

Цены на масло сливочное, масло и сахар не выросли. В то же время в годовом измерении выросли в цене такие критические для населения продукты:

мясо крупного рогатого скота (4%) и свинины (5%)

мясо кур (3%)

молоко высшего сорта (2%)

Как сообщалось, в Украине до конца года может вырасти цена на гречку. Насколько и почему возрастет цена, читайте здесь.

В то же время, ожидается, что в ближайшее время могут снизиться цены на сахар — с нынешних 30 до 22-25 гривен за килограмм.

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