Цены на продукты в Украине изменились: на что возросла стоимость, а что подешевело

Цены на отдельные продукты выросли.
В Украине в течение августа снизилась цена на некоторые крупы и овощи. Стоимость сливочного масла, масла и сахара не изменилась.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
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По данным финансово-экономического департамента Минагрополитики, отпускные цены производителей на продукты питания за последний месяц в Украине остаются стабильными.
В то же время, подешевели крупы следующих групп:
- ячменные (-2%)
- кукурузные (-1%)
- гороховые (-1%).
Также снижается цена на овощи. В частности, за месяц подешевели на 16% — морковь и свекла, 7% — картофель, 4% — капуста и лук. А за год картофель потеряла в цене 14%.
Цены на масло сливочное, масло и сахар не выросли. В то же время в годовом измерении выросли в цене такие критические для населения продукты:
- мясо крупного рогатого скота (4%) и свинины (5%)
- мясо кур (3%)
- молоко высшего сорта (2%)
Как сообщалось, в Украине до конца года может вырасти цена на гречку. Насколько и почему возрастет цена, читайте здесь.
В то же время, ожидается, что в ближайшее время могут снизиться цены на сахар — с нынешних 30 до 22-25 гривен за килограмм.