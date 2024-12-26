Цены на продукты в Украине вырастут в ближайшее время: экономист назвал причину

Именно действия на фронте определяют курс доллара и стабильность гривны, отметил экономист.
Цены на продукты в Украине вырастут еще в ближайшее время.
Об этом сообщил экономист, доктор социальной экономики Зиновий Свереда в эфире телеканала "Киев24".
Именно действия на фронте определяют курс доллара и стабильность гривны, отметил экономист.
По словам Свереды, "неопределенность и чувство опасности" также побуждает людей потреблять больше и больше тратить.
Напомним, эксперт рассказал, какие продукты стоит купить сейчас, до Нового года, пока цены ниже.
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