Цены на продукты в Украине вырастут в ближайшее время: экономист назвал причину

Именно действия на фронте определяют курс доллара и стабильность гривны, отметил экономист.

Цены на продукты в Украине вырастут еще в ближайшее время.

Об этом сообщил экономист, доктор социальной экономики Зиновий Свереда в эфире телеканала "Киев24".

Именно действия на фронте определяют курс доллара и стабильность гривны, отметил экономист.

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По словам Свереды, "неопределенность и чувство опасности" также побуждает людей потреблять больше и больше тратить.

Напомним, эксперт рассказал, какие продукты стоит купить сейчас, до Нового года, пока цены ниже.

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