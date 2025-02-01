Цены на сигареты и "стики" вырастут: как акцизы ударят по кошелькам украинцев

В Украине ожидается повышение акцизов на табачные изделия

Об этом пишет издание "РБК-Украина".

Соответствующий законопроект (№11090) Верховная Рада приняла еще 4 декабря, а уже 9 декабря документ был направлен на подпись президента Владимир Зеленского, где он до сих пор находится.

По словам заместителя главы парламентского финкомитета Ярослава Железняка, из-за промедления Украина уже недополучила более 700 миллионов гривен.

Как изменятся цены на сигареты и "стики"

Если закон вступит в силу в нынешней редакции, акциз на сигареты составит (за 1000 штук)

в 2025 году — 78 евро (+35,4%)

в 2026 году — еще +5%

в 2027 году — еще +4,8%

в 2028 году -90 евро (+4,7%)

На ТВЭН акциз будет расти так:

в 2025 году — до 70,4 евро (на 22%)

в 2026 и 2027 годах — по +0,5%

в 2028 году — 72 евро (+1,2%)

Пока акциз на "стики" и сигареты одинаковый. Однако в 2028 году, как объяснил исполнительный директор ОО "Центр гражданского представительства "Жизнь" Дмитрий Купыра, разница составит 25%.

Издание отмечает, если в 2024 году пачка сигарет стоила 100 гривен, в 2028 году она обойдется в 205 гривен.

В частности, заместитель гендиректора по корпоративным связям "Филипп Моррис Украина" Михаил Поляков подтвердил, что пачки могут вырасти в цене в среднем на 30 гривен. Однако он заверил, что повышение будет постепенным — цена будет меняться раз или два в месяц до того, как производители полностью не переведут увеличение акциза на потребителя.

Напомним, Верховная Рада одобрила в целом закон о повышении акцизного налога на табачные изделия. Законопроект, в частности, предусматривал постепенный рост в течение четырех лет размеров ставок акцизного налога на табачные изделия с учетом минимального уровня, определенного Директивой Евросоюза 2011/64.

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