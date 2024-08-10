Цены на топливо будут расти: НБУ дал неутешительный прогноз

Рост цен на топливо ускорится в конце 2024 года.

Национальный банк Украины прогнозирует постепенный, но неизбежный рост цен на топливо в Украине. Основной причиной является постепенное повышение акцизов на топливо к 2028 году, что приблизит их к европейским стандартам.

Об этом говорится в отчете НБУ.

По прогнозам НБУ, рост цен на горючее ускорится в конце 2024 года — начале 2025 года, когда запасы будут исчерпаны, а влияние повышения акцизов и ослабление гривни станет более ощутимым.

"В настоящее время темпы роста цен на топливо замедляются благодаря эффекту базы сравнения, связанного с налоговыми изменениями в прошлом году, и наличию запасов горючего, сформированных к повышению акцизов. Однако этот эффект будет временным", — отметили в ведомстве.

Рост цен на горючее будет незначительным – ориентировочно на 1-1,5 грн/л. Однако к 2028 году цены могут вырасти на 8-9 грн/л из-за дальнейшего повышения акцизов. Цены на топливо в Украине также влияют мировые цены на нефть и курсы валют.

Ранее стало известно, что в Украине с сентября повышение стоимости горючего будет почти незаметным даже после роста акцизов. Существенно подорожать может только автогаз.

Будет как в Европе - литр бензина может подорожать до 80 гривен!

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