Цены на топливо в Украине резко выросли: какая стоимость бензина и дизеля на АЗС

В среднем бензин марки А-95 подорожал на 31 копейку – до 53,63 грн/л.
Цена на горючее в Украине выросла сразу на 1 грн в течение суток 12-13 сентября. Речь идет об общей сумме удорожания бензина марки А-95 и А-95+, а также дизтоплива.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы "А-95", пишет Enkorr.
Как изменились цены на топливо в Украине
В течение суток, 12-13 сентября, средняя стоимость:
- бензина марки А-95 по Украине выросла на 31 коп. – до 53,63 грн/л,
- бензина марки А-95+ выросла на 37 коп. – до 55,56 грн/л,
- дизельного топлива выросла на 29 коп. – до 53,20 грн/л.
Стоимость топлива на АЗС Украины
На автозаправках ОККО и WOG бензины марки А-95, А-95-премиум и дизельное топливо подорожали на 1 грн/л:
- А-95 и дизтопливо – до 55,99 грн/л,
- А-95-премиум – до 57,99 грн/л.
На АЗС SOCAR все виды горючего тоже прибавили в цене 1 грн:
- стоимость А-95 и дизтоплива выросла до 57,99 грн/л,
- А-95+ – до 59,99 грн/л.
На автозаправках других сетей:
- обычный бензин А-95 подорожал на 0,20-1,50 грн/л – до 50,00-52,00 грн/л,
- А-95+ подорожал на 34 коп. – до 50,43 грн/л,
- дизтопливое топливо прибавило в цене 20-70 коп. и стоит 49,10–53,49 грн/л.
К слову, ранее директор ОАО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн поделился своими оценками, увеличится ли стоимость бензина в Украине до 60 грн/л.
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