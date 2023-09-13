Цены на топливо в Украине резко выросли: какая стоимость бензина и дизеля на АЗС

В среднем бензин марки А-95 подорожал на 31 копейку – до 53,63 грн/л.

Цена на горючее в Украине выросла сразу на 1 грн в течение суток 12-13 сентября. Речь идет об общей сумме удорожания бензина марки А-95 и А-95+, а также дизтоплива.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы "А-95", пишет Enkorr.

Как изменились цены на топливо в Украине

В течение суток, 12-13 сентября, средняя стоимость:

бензина марки А-95 по Украине выросла на 31 коп. – до 53,63 грн/л,

бензина марки А-95+ выросла на 37 коп. – до 55,56 грн/л,

дизельного топлива выросла на 29 коп. – до 53,20 грн/л.

Стоимость топлива на АЗС Украины

На автозаправках ОККО и WOG бензины марки А-95, А-95-премиум и дизельное топливо подорожали на 1 грн/л:

А-95 и дизтопливо – до 55,99 грн/л,

А-95-премиум – до 57,99 грн/л.

На АЗС SOCAR все виды горючего тоже прибавили в цене 1 грн:

стоимость А-95 и дизтоплива выросла до 57,99 грн/л,

А-95+ – до 59,99 грн/л.

На автозаправках других сетей:

обычный бензин А-95 подорожал на 0,20-1,50 грн/л – до 50,00-52,00 грн/л,

А-95+ подорожал на 34 коп. – до 50,43 грн/л,

дизтопливое топливо прибавило в цене 20-70 коп. и стоит 49,10–53,49 грн/л.

К слову, ранее директор ОАО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн поделился своими оценками, увеличится ли стоимость бензина в Украине до 60 грн/л.

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