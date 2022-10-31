Цены на зерно на мировых рынках выросли после выхода РФ из "зернового соглашения"

После начала действия соглашения цены на мировых рынках стабилизировались

После начала действия соглашения цены на мировых рынках стабилизировались

Мировые цены на зерно резко одержали верх после того, как Россия объявила о приостановлении своего участия в "зерновом соглашении".

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Мировые поставки зерна снизились с момента разблокирования украинских портов и открытия зернового коридора три месяца назад. За это время Украина успела отгрузить более 9 млн. тонн зерна и других агропродуктов, благодаря чему удалось стабилизировать цены на кукурузу и пшеницу.

Срок действия соглашения истекал 19 ноября, в то время как в Москве неоднократно выражали сомнение в продолжении действия соглашения. Теперь пшеница продается по $8,78 за бушель, что значительно ниже по сравнению с мартом, когда ее цена доходила до $13,6350 за бушель.

«Мир возлагается на Черноморский регион для экспорта более четверти пшеницы и ячменя, примерно пятой части грузов кукурузы и основной части поставок подсолнечного масла. Досрочный разрыв зернового соглашения также может поставить под угрозу основной экспортный маршрут удобрений, на который возлагаются фермеры для выращивания достаточного урожая», – говорится в публикации Bloomberg.

Напомним, ранее в МИД Польши заявили, что выходом из "зернового соглашения" Москва показала свое отношение к международным договорам.