Цены ползут вверх: сколько украинцы заплатят за молоко, мясо и алкоголь

Хотя инфляция в Украине замедляется, за год подорожали почти все продукты, услуги и товары.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Средние цены на продукты питания в Украине в январе 2024 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 3,7%.

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали овощи – на 13,1%, мясо и мясопродукты – на 10,2%, масло – на 10,2% и молоко – на 9,3%.

Также подорожали сыр – на 7,6%, хлеб – на 5,8%, безалкогольные напитки – на 5,8%, рыба и продукты из рыбы – на 5,3%, фрукты – на 2,3% и макаронные изделия – на 0,3%.

В то же время, хлеб и хлебопродукты подешевели на 2,8%, сахар – на 8,4%, яйца – на 16,1%, масло – на 18,7%.

В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.

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