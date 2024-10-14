Цены поползли вверх: в Украине подорожал один из салатных овощей

В Украине цены на тепличные огурцы продолжают расти. Такую ситуацию вызвал ряд причин.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Участники рынка отметили, что предложение огурцов на рынке несколько сократилось за счет нестабильных выборок как в стационарных комбинатах, так и в пленочных теплицах. В то же время спрос на огурцы оставался на достаточно высоком уровне.

По состоянию на 11 октября тепличные комбинаты предлагали огурцы по 50-65 грн/кг ($1,21-1,58/кг), что в среднем на 11% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам участников рынка, рост цен на этот овощ связан с достаточно ограниченным предложением тепличного огурца в условиях повышенного спроса.

"Выборки в комбинатах заметно снизились после ухудшения погодных условий. Также поддержка цен на местные овощи оказывает отсутствие конкуренции со стороны импортной продукции в настоящее время", – говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что тепличные огурцы в Украине предлагаются к продаже по таким же ценам как и в сезонах 2023 и 2022 годов.

Но операторы рынка добавили, что очередное повышение цен на местный огурец может привести к резкому увеличению поставок импортной продукции.

"В дальнейшем конкурировать с импортными овощами украинским комбинатам будет проблематичнее, поскольку практически все уже вынуждены использовать подогрев. По прогнозам, среднесуточные температуры воздуха в Украине и дальше будут снижаться, что непосредственно скажется на себестоимости производства тепличных овощей в стране", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Украине тепличные комбинаты увеличивают цены на томаты. Одной из причин явилось существенное снижение предложения тепличных овощей на рынке, спрос на которые остается достаточно стабильным.

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