Цены растут как на дрожжах: какие продукты подорожали больше всего

Украинские производители продуктов за год подняли оптовые цены более чем на 20%.

По состоянию на конец января 2025 года оптовые цены на продукцию украинской пищевой промышленности по сравнению с январем прошлого года выросли в среднем на 20,6%. При этом на внутреннем рынке повышение цен составило 17,5%, а экспортные товары подорожали на 33%.

Об этом говорится в отчете Госстата Украины.

В пределах Украины больше всего за год подорожали молочные продукты – на 22,3%. Цены на хлеб и муку выросли на 15,4%, а на мясо и мясные продукты – на 12%.

Несколько лучше ситуация с ценами на безалкогольные напитки. Эта группа продуктов подорожала всего на 8,2% на внутреннем рынке.

В то же время, Госстат фиксирует незначительное падение цен на сахар внутри страны – удешевление на 0,3%.

Стоит отметить, что розничные потребители, покупающие продукты на рынках и супермаркетах, ощущают изменения оптовых цен с задержкой в несколько месяцев.

Напомним, по прогнозу экспертов, уже в марте 2025 года стоимость молочных продуктов начнет снижаться. Это связывают с тем, что весной большинство коров телится, что увеличивает производство молока и, соответственно, предложение на рынке.

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