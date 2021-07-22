Цены рекордные, но это не предел: эксперты прогнозируют подорожание подсолнечного масла

Цены рекордные, но это не предел: эксперты прогнозируют подорожание подсолнечного масла

Стоимость возрастет уже осенью

На подсолнечное масло вырастет еще на 30%.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Эксперты прогнозируют, что уже осенью литр масла будет стоить более 100 гривен. Среди причин такого подорожания — это стоимость сырья и сезонность продукта.

Эксперты говорят, что именно эти факторы повлияли и на уменьшение экспорта украинского масла на 18%. Меньше доставили продукта в Италию, Испанию и Ираке.

Как сообщалось, с прошлого года стоимость сахара выросла почти вдвое, а наибольший рост произошел в последние недели, когда в хозяек начался период консервационных. Кондитеры видят в подорожании сахара картельный сговор и обращаются по этому поводу к власти. А производители говорят о неблагоприятных климатических условий и другие объективные факторы.

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